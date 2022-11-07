وزير العمل والتاهيل يلتقي مديري مكاتب العمل ببلديتي طبرق ودرنة

طرابلس 07 نوفمبر 2022 (وال)- ألتقى وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا بطرابلس، مدير مكتب العمل ببلدية درنة فضل الشاعري، ومدير مكتب العمل ببلدية طبرق جاسم ارحيم.

وبحسب صفحة الوزارة الرسمية؛ فإن الوزير استمع إلى سير العمل بالمكاتب والصعوبات التي تواجهها، مؤكدًا على ضرورة تذليل كافة الصعوبات لضمان تقديم الخدمات للمواطنين.

كما تم عرض نتائج أعمال حملة التفتيش ببلدية درنة، وأيضًا التأكيد على إطلاق حملة في بلدية طبرق الأيام القادمة.

وفي ختام اللقاء؛ تم التأكيد على اعتماد أعمال اللجنة المعنية بقرارات التعيين بالمنطقة الشرقية، بما في ذلك قرارات التعيين ببلدتي درنة وطبرق. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال