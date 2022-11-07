باشاغا يلتقي قادة الحركة الكشفية في بنغازي

التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، المفوض العام للكشافة والمرشدات بنغازي، طارق الزليتني، وعددا من قادة الحركة بمقر رئاسة حكومته ببنغازي.

وقال باشاغا إن حكومته تهتم بمنظمات المجتمع المدني لا سيما مفوضيات الكشافة والمرشدات في كل أنحاء ليبيا؛ نظرا لدورها الطليعي في تأهيل القادة الشباب وإعداد جيل المستقبل.

وقدم المفوض العام وعدد من القادة الكشفيين شرحا عن أنشطة وبرامج المفوضية والاحتياجات التي تعترض سير العمل من بينها عدم وجود مركز تدريب كشفي يسهم في إعداد الشباب وتأهيلهم، مطالبين بمواصلة الدعم الحكومي للحركة الكشفية باعتبارها تطوعية وغير ربحية؛ إذ تعتمد في مواردها على دعم مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها.