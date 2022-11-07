الشركة الليبية للحديد والصلب تبدأ في إنتاج حديد التسليح مقاس 8 ملم

مصراتة 07 نوفمبر 2022 (وال)- أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، عن البدء في إنتاج حديد التسليح مقاس 8 ملم.

وقال مدير إدارة مصنع القضبان 2، إن العاملين بالمصنع شرعوا منذ مساء أمس الأحد في إنتاج هذا المقاس، مشيرًا إلى أنه قد تم إنتاج (500) طنّ بجودة مثالية وبمواصفة فنية “BS500B” وذلك لتلبية طلبيات السوق المحلي والخارجي.

وكانت الشركة أمس الأحد أن حصيلة الإنتاج الشهري في شهر أكتوبر قد بلغت (37.898) طنًّا من حديد القضبان للخطين الأول والثاني، وهو الإنتاج الشهري الأعلى لهذا العام. (وال)

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