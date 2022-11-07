السمو يبحث حادثة الحريق التي شهدها الشركة الليبية للحديد والصلب

بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة وشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو، أسباب الحادثة التي شهدتها الشركة الليبية للحديد والصلب، بحريق في أحد الأفران، والذي راح ضحيّته عاملين من الشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السمو برئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من المسؤولين بها، إذ أكّد السمو على ضرورة إسراع لجنة التحقيق باستكمال أعمال التحقيق وتقديم نتائج أعمالها.

ومن جهتهم أكد أعضاء لجنة التحقيق، أنهم اتخذوا كل الإجراءات الإدارية والعملية المطلوبة، لمعرفة أسباب الحادث؛ مستعرضين ما تم اتخاذه من إجراءات تفصيلية، مؤكدين على استمرارية عملهم في هذا الملف.

وأكد الأطراف خلال اجتماعهم على ضرورة كل ما من شأنه الحد من تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، إضافةً إلى انتهاء عمل لجنة التحقيق عملها، وتقديم تقريرها في 20 من نوفمبر الجاري، كأقصى حد.

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