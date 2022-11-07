الدبيبة يُكلف حكومته بتفعيل مطار غدامس واستكمال مستشفى المدينة

طرابلس 07 نوفمبر 2022 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين، حكماء وأعيان مدينة غدامس ومجلسها البلدي، وعضو مجلس النواب عن المدينة عبد القادر هيبة، ومديري القطاعات الخدمية في البلدية.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وزراء الموصلات، والحكم المحلي، والسياحة، والتربية والتعليم، والموارد المائية، ووكيل وزارة الشباب، وعددٍ من مديري الأجهزة التنفيذية؛ احتياجات بلدية غدامس والصعوبات التي تُواجه البلدية، خاصة فيما يتعلق بملف المياه والصرف الصحي.

وكلف الدبيبة خلال الاجتماع الوزارات والأجهزة التنفيذية بوضع خطة لتفعيل مطار غدامس، واستكمال مستشفى المدينة وعددًا من الآبار والمرافق المتكاملة.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بفتح المعبر الحدودي غدامس ـ الدبداب، والتنسيق بين وزارتي الخارجية والموصلات لاستكمال الإجراءات مع الجانب الجزائري. (وال)

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