انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل ‏القلق من تأثر الطلب الصيني سلبياً بالإجراءات المرتبطة بمكافحة الجائحة.‏

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة في وقت سابق اليوم أن الميزان التجاري في ‏الصين سجل فائضاً بنحو 587 مليار يوان في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند ‏‏702 مليار يوان.‏

وفي ذات السياق، كشفت الحكومة الصينية عن فرض قيود على بعض المناطق من ‏شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا.‏

وعند التسوية، انخفضت عقود خام برنت الآجلة بنحو 65 سنتاً إلى 97.92 دولار ‏للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة ‏‎0.9%‎‏ أو بنحو 82 ‏سنتاً إلى 91.79 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

The post النفط ينخفض دون مستويات 98 دولاراً للبرميل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا