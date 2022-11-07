خلال لقاءه أعيان  مدينة غدامس.. الدبيبة يصدر عددًا من التوجيهات من بينها فتح معبر الدبداب الحدودي مع الجزائر

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع وفد من أعيان ومجلس بلدي مدينة غدامس، عددًا من الملفات ذات الطابع الخدمي التي تهم البلدية.

جاء ذلك خلال لقاءٍ الإثنين، جمع الدبيبة ووفد مدينة غدامس، حيث أصدر الدبيبة توجيهاته للوزارات والأجهزة التنفيذية بضرورة تحديد خطة عمل لتفعيل العمل بمطار غدامس، واستكمال المستشفى العام وعدد من الآبار والمرافق الخدمية بالمدينة.

ووجّه الدبيبة أيضًا تعليماته بضرورة المعبر الحدودي الدبداب غدامس والتنسيق بين وزارتي الخارجية والمواصلات لاستكمال الإجراءات مع الجانب الجزائري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية