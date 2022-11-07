شركة سرت للنفط توقف تسرب الخام بالخط الرئيسي المتجه إلى مرسى البريقة

أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن فرق الإنتاج والصيانة تمكنت في وقت قياسي من إيقاف تسرب الخام من الخط الرئيسي «36 بوصة» المتجه من الحقول إلى مرسى البريقة عند الكيلو 70.

وقالت الشركة إن عملية السيطرة على تسرب الخام جرى استكمالها مساء أمس، بعد أن تلقت إدارة العمليات صباح أول من أمس السبت بلاغا بالحادث، مشيرة إلى أن منسقية الخطوط التابعة لإدارة الإنتاج بادرت بعزل الخط عند الكيلو 110 إلى الكيلو 22، بهدف خفض ضغط الخام لتسهيل أعمال الإصلاح والصيانة.

وأضافت الشركة أن إدارة الإنتاج اضطرت إلى وقف ضخ الزيت من حقل زلطن وحقل الراقوبة وتغيير مسار إنتاج النفط إلى الخزانات بحقل زلطن والعمل على تجميع الزيت الفاقد من التسرب في حفرة جانبية استعدادا لنقله إلى البريقة بسبب الضغط المرتفع في الخط.