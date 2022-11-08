اجتماع ليبي – تركي على هامش قمة المرأة والعدالة في تركيا

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، جلسة عمل ثنائية مع نظيرتها التركية داريا يانيك، على هامش أعمال الدورة الخامسة من القمة الدولية للمرأة والعدالة المقامة في مدينة إسطنبول.

وناقش المجتمعون أوجه التعاون الممكنة بين الوزارتين، وضرورة استثمار حقيقة التقارب في الرؤى والتطلعات، خاصة وفق تطابق المهام التي تناط بها كلتا الوزارتين في البلدين، إذ تعكس الجلسة الاهتمام الذي توليه الجمهورية التركية لعلاقتها مع حكومة الوحدة الوطنية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وقالت الكيلاني إن نموذج العمل الاجتماعي في ليبيا محل اعتزاز، وأن هناك عديد التجارب الناجحة بالخصوص، من ذلك صندوق الضمان الاجتماعي، وقانون منحة الزوجة والأولاد، والذي قامت حكومة الوحدة الوطنية بتفعيله والاهتمام بتطبيقه، مشيرة إلى تشجيع حكومة الوحدة الوطنية برامج ريادة الأعمال للنساء، والتمكين الاقتصادي للمرأة بصورة عامة، وذلك من خلال إنشاء هيئة تشجيع الأسرة المنتجة.

ووجهت الكيلاني الدعوة للوزيرة التركية للمشاركة في المؤتمر الذي ستنظمه الوزارة في طرابلس خلال شهر ديسمبر المقبل، كأول خطوة باتجاه بلورة أبعاد خارطة الطريق النسوية.