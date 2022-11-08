الفيرس: زيادة الحد الأدنى للأجور متوقف على دخل الدولة

الوطن / رصد

قال عضو لجنة المالية في مجلس النواب محمد بشير الفيرس، إن رفع المرتبات متوقف على دخل الدولة الذي يعتمد في ليبيا على الريع النفطي.

ولفت الفيرس خلال جلسة للنواب، الإثنين، إلى أن الانتاج الليبي من النفط حاليا يقارب 1.2 مليون برميل يوميا، ومن الممكن زيادة المرتبات حال وصوله إلى 1.5 مليون أو 1.6 مليون برميل يوميا.

ورأى الفيرس أن ارتفاع سعر النفط لأكثر من 90 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، أمر غير دائم، حيث لا يمكن رفع الحد الأدنى للأجور، نظرا لعدم إمكاني التحكم في الظروف التي دفعت أسعار النفط للارتفاع».