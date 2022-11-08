الاقتصاد والتجارة تطلق منصة “موثوق” لتسجيل المتاجر الإلكترونية

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية منصة «موثوق» لتسجيل المتاجر الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة، بإشراف الوزير محمد الحويج ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة امحمد درويش.

جاء ذلك ضمن فعاليات ورشة عمل بعنوان “تسجيل المتاجر الإلكترونية لدى شبكة ليبيا للتجارة.. الفوائد والمتطلبات”، بالعاصمة طرابلس، بحضور المدير العام لمركز تنمية الصادرات والمدير التنفيذي بشبكة ليبيا للتجارة، والمدير العام لشركة معاملات للخدمات المالية ولفيف من أصحاب المتاجر الإلكترونية.

واطلع الحاضرون على عرض مرئي يوضح آلية عمل المنصة وكيفية إدراج وتسجيل المتاجر الإلكترونية، إضافة إلى تصنيفها وضوابط ومعايير توثيقها والمتطلبات والترتيبات الإجرائية الخاصة بعمل المتاجر، كما تعرف المشاركون على مركز تدريب وتطوير القدرات في مجال التجارة التابع لشبكة ليبيا للتجارة والذي يقوم على تنظيم برامج تدريبية وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بتنمية الموارد البشرية في مجال التجارة.