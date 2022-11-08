تراجع للدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 08 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9868 دينار، مسجلاً انخفاضا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9883 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7278 دينار، والدولار الكندي 3.6893 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2689 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3269 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3577 دينار، والدينار التونسي 1.5417 دينار، والدرهم المغربي 0.4569 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022: