ارتفاع أسعار كسر الذهب وتراجع الجديد والمستعمل في السوق الليبي اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الثلاثاء) 2022/11/08 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

اسعار الذهب اليوم في ليبيا

سعر الذهب المسبوك ب211.75 دينار دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18 ب 209.00 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 21 ب 243.83 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 22 ب 255.44 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 ب 278.66 دينار

اسعار الليرة الذهب في ليبيا

سعر الليرة الذهب عيار 21 وزن 8 جرام كسر ب1950 دينار

اسعار الذهب الجديد في ليبيا

سعر الذهب الجديد عيار 18 من 280 دينار وحتى 310 دينار.

سعر الذهب الجديد عيار21 من 305 دينار وحتى 325 دينار.

سعر الذهب المستعمل في ليبيا

سعر الذهب المستعمل عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار.

سعر الذهب المستعمل عيار21 من 270 دينار وحتى 295 دينار.

اسعار الفضة اليوم في ليبيا

سعر الفضة الكسر من 2.0 دينار وحتى 2.40 دينار على حسب العيار.

سعر الفضة الجديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة.