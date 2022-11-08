غرفة التجارة والصناعة درنة تبحث آلية تفعيل ميناء المدينة وتنشيط تجارة العبور

عقد رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة حسن الديباني اجتماعاً أمس الاثنين مع مدير ميناء درنة البحري إبراهيم لياس، بحضور مراقب الاقتصاد والتجارة درنة، ومدير أمن منفد الميناء، ورئيس مركز الجمارك، ورئيس جوازات الميناء، وممثل الشركة الليبية للمواني لمناقشة آلية تفعيل ميناء درنة البحري في إطار تنشيط تجارة العبور والمناطق الحرة وفق خطة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة .

واتفق الحاضرين على تقديم كافة التسهيلات و الإجراءات المطلوبة وإعداد وتنفيذ برنامج عمل مشترك.