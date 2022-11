أسعار النفط تُواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل مخاوف على الطلب على الخام وسط سياسة “صفر كوفيد” في الصين.

وشهدت أسعار النفط انخفاضاً متأثرة بالمخاوف المتعلقة بالركود وتفاقم تفشي فيروس كوفيد-19 في الصين، حيث تسببت تلك المخاوف في تعزيز التوقعات بانخفاض الطلب على الوقود، وهو ما تجاوز المخاوف حول الإمدادات.

وتراجع سعر خام برنت 0.2% أو 23 سنتاً إلى 97.69 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.4% أو 32 سنتاً ليسجل 91.47 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكانت قد سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ أغسطس في تعاملات أمس الاثنين، بدعم من تقارير أشارت إلى بحث الصين التي تعتبر أكبر مستورد للخام في العالم إلغاء القيود الصارمة التي تفرضها لمكافحة كورونا، فيما أكد مسؤولو الصحة في الصين التزام الدولة بتلك القيود للوصول إلى “صفر كوفيد”، وفي الوقت نفسه كشفت بيانات حديثة عن تراجع صادرات وواردات الصين خلال أكتوبر على نحو غير متوقع.

وانعكس ارتفاع الدولار على أسعار الخام، حيث تتسبب قوة العملة الأميركية في جعل سعر النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، ومن المنتظر إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي هذا الأسبوع، الذي سيعطي مؤشرات حول التداول.

