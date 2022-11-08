حكومة الوحدة تصدر تعليمات بتفعيل مطار غدامس وفتح معبر الدبداب الحدودي

عقد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الاثنين بديوان مجلس الوزراء، اجتماعاً مع أعيان مدينة غدامس، ومجلسها البلدي، بحضور وزراء الموصلات، والحكم المحلي، والسياحة، والتربية والتعليم، والموارد المائية، لمناقشة المشاكل الخدمية بالمدينة، وخاصة المياه والصرف الصحي.

وكلف الدبيبة، الوزارات والأجهزة التنفيذية بضرورة تحديد خطة لتفعيل العمل في مطار غدامس، واستكمال مستشفاها العام وعدد من الآبار والمرافق المتكاملة.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة فتح المعبر الحدودي غدامس – الدبداب، والتنسيق بين وزارتي الخارجية والموصلات لاستكمال الإجراءات مع الجانب الجزائري.