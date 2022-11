رئيس نقابة الخبازين “محمود العريبي” : المنطقة الغربية أوقفت توريد الدقيق لمدينة بنغازي

قال رئيس نقابة الخبازين والمطاحن بنغازي “محمود العريبي” في تصريح لقناة “تبادل” بإن المنطقة الغربية أوقفت توريد الدقيق لمدينة بنغازي، والمصانع لا تشتغل ويوجد نقص في الدقيق بمدينة بنغازي.

وأوضح “العريبي” بأن مايخص مدينة طبرق في تواصله مع رئيس نقابة الخبازين طبرق “مؤمن مسعود” بأنه لا وجود أي مشاكل في نقص الدقيق بطبرق ، ولكن بعض المخابز أُغلقت بسبب ارتفاع سعره وصل إلى 320 للقنطار من 280، وعدم قدرة أصحاب المخابز علي شراءه.

