موقع أمريكي: التدخل الخارجي في الأزمة الليبية يزيد من احتمالية الحصار النفطي من جديد

ذكر موقع” ستراتفور ” الأمريكي اليوم التلاثاء أن دول شرق البحر الأبيض المتوسط ستسعي ​​إلى استغلال الخلافات الداخلية وذلك لتعزيز قضاياها الخاصة ومن المحتمل أن يؤدي هذا التدخل إلى مزيد من الحصار النفطي في البلاد في الأيام المقبلة .

وبحسب الموقع قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في وقت سابق أن المؤسسة الوطنية تدرس جدوى إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي تحت الماء إلى اليونان لمرافقة خط أنابيب البلاد إلى إيطاليا .

وقال أيضا أن مؤسسة النفط تدرس إمكانية بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى مدينة دمياط المصرية التي تضم أحد محطتي تصدير للغاز الطبيعي المسال في مصر .

وأوضح الموقع أن خطوط الأنابيب التي تربط ليبيا باليونان أو مصر لن تؤدي إلى تكامل أفضل لقطاع الغاز الطبيعي في شمال إفريقيا داخليًا فحسب، بل ستزيد من وصول الموردين الإقليميين إلى السوق الأوروبية حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع وارداته من الغاز الطبيعي بعيدًا عن روسيا .

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