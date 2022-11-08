اِنطلاق المنتدى الاقتصادي للقطاع المصرفي الليبي

افتتح اليوم الثلاثاء، في تونس، المنتدى الرابع لتطوير القطاع المصرفي الليبي، بحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وأعضاء مجلس إدارة المصرف، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المصرف المركزي والمصارف التجارية وشركات القطاع المالي وخبراء من البنك الدولي.

ويتواصل المنتدى على مدار يومين متتاليين تتخلله سبعة جلسات نقاش في محاور مختلفة، تتمحور حول حالة الاقتصاد حاليا في ليبيا ودور المصارف التجارية في تنشيط الاقتصاد ودور التكنولوجيا المالية في دعم المنتجات المصرفية، وسبل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، ودور قطاع سوق المال نحو تفعيل القطاع المالي والمالية والرقمية.

يُشار إلى أن الدورة الرابعة للمنتدى برئاسة شرفية من الدكتور الطاهر الجهيمي محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة 1997-2002م، ووزير التخطيط السابق.

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