قال محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء “علي الحبري” اليوم الثلاثاء خلال كلمته

في افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي تحت شعار دور القطاع المصرفي في تحفيز النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد الليبي والحد من الركود

، بإن القطاع النقدي مغلق والسياسة المالية تتميز بالانفاق العشوائي ولاتوجد رؤية اقتصادية متكاملة للمجتمع، ومازلنا في خمول اقتصادي منذ 60 عام وفي انتظار معجزة.

ومن جانبه أوضح “محمد بوسنينة” بأنه لاتوجد سياسة محددة لمعالجة الركود الاقتصادي وهذا الأمر يحتاج الى تكاتف مؤسسات الدولة، من مركزي ووزارة المالية، أما المركزي في وضعه الحالي فليس لديه فرصة لعمل أي شي لأن الأدوات النقدية مكبلة.

The post “الحبري”: مازلنا في خمول اقتصادي منذ 60 عام وفي انتظار معجزة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا