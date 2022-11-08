رقابة الأغذية والأدوية تقوم بجولة تفتيشية على المحال والمخابز بزليتن

زليتن 8 نوفمبر 2022 (وال)- قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع زليتن رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي بالفرع، بجولة تفتيشية استهدفت محلات المواد الغذائية وبعض المخابز ومصنع لتصنيع الحلويات والمعجنات.

وذكر المركز على صفحته أنه تبين من خلال الجولة أن النظافة بشكل عام جيدة ببعض المخابز، وغير جيدة ببعض المخابز الأخرى ومصنع المعجنات، كذلك تم ضبط ومصادرة أواني غير صالحة للاستعمال، والإضاءة والتهوئة بشكل عام جيدة، بينما لا توجد لدى بعض العاملين بالمحال شهائد صحية.

كما تم ضبط ومصادرة مواد غذائية بها ألوان محظورة، ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأضاف المركز أن عدداً من الإجراءات اتخذت حيال المخالفين، حيث تم قفل مصنع الحلويات والمعجنات بالشمع الأحمر، وقفل بعض المخابز غير المطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل الحرس البلدي. (وال _ زليتن)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال