انطلاق أعمال منتدى شركاء التنمية لدعم قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية

انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة طرابلس، أعمال منتدى شركاء التنمية المنعقد تحت شعار “الحكم المحلي وتنمية البلديات”، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي، ومشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزراء الخارجية والمالية والحكم المحلي، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، والسفراء المعتمدين، ومدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، إلى جانب المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

وأكّد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في كلمته، على خطوات تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ونقل اختصاصات 12 قطاعاً من الوزارات إلى البلديات، وإصدار قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.