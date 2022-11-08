الدبيبة يؤكد على دعم الإدارة المحلية وتفعيل المجلس الأعلى للإدارة

ليبيا الاقتصادية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على الخطوات التي اعتمدتها الحكومة لدعم الإدارة المحلية بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ونقل اختصاصات 12 قطاعا من الوزارات إلى البلديات، وإصدار قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.

وشارك الدبيبة في أعمال منتدى شركاء التنمية المنعقد تحت شعار “الحكم المحلي وتنمية البلديات”، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي، وعدد من المؤسسات الليبية ذات العلاقة، حيث قدّمت وزارة الحكم المحلي خلال المنتدى عرضًا ضوئيًّا يوضح الخطوات التي اتخذتها الحكومة والتحديات التي تواجه التنمية المحلية.