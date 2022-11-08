تونس تحتضن منتدى القطاع المصرفي الليبي

الوطن|رصد

شهدت تونس، اليوم الثلاثاء، افتتاح المنتدى الرابع لمنتدى القطاع المصرفي الليبي، بحضور نائب محافظ المصرف علي الحبري، وعضوي مجلس إدارة المصرف امراجع غيث ومحمد المختار، وعدد من مسؤولي المصرف المركزي والمصارف التجارية وشركات القطاع المالي وخبراء من البنك الدولي.

ويتخلل المنتدى الذي يتواصل ليومين متتالين، 7 جلسات نقاش في محاور مختلفة، تتمحور حول حالة الاقتصاد حاليا في ليبيا، ودور المصارف التجارية في تنشيط الاقتصاد، ودور التكنولوجيا المالية في دعم المنتجات المصرفية، وسبل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، ودور قطاع سوق المال نحو تفعيل القطاع المالي والمالية والرقمية، وفق بيان مقتضب صادر عن المصرف المركزي في البيضاء.

وتنطلق الدورة الرابعة للمنتدى برئاسة شرفية لوزير التخطيط الأسبق الطاهر الجهيمي، محافظ المصرف المركزي في الفترة من 1997 إلى 2002.