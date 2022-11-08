الدبيبة يشارك في أعمال منتدى شركاء التنمية تحت شعار “الحكم المحلي وتنمية البلديات”

شارك رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في أعمال منتدى شركاء التنمية المنعقد تحت شعار “الحكم المحلي وتنمية البلديات”، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي، ومشاركة وزراء الخارجية والمالية والحكم المحلي، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، والسفراء المعتمدين، ومدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، إلى جانب المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

كما أكّد “الدبيبة” على الخطوات التي اعتمدتها الحكومة لدعم الإدارة المحلية بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ونقل اختصاصات 12 قطاعا من الوزارات إلى البلديات، وإصدار قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.

حيث قدّمت وزارة الحكم المحلي خلال المنتدى عرضًا ضوئيًّا يوضح الخطوات التي اتخذتها الحكومة والتحديات التي تواجه التنمية المحلية.

وفي ذات السياق أكّد ممثلو المنظمات الدولية وعدد من السفراء في كلماتهم المختلفة، ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي من أجل دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية، مُعربين عن تقديرهم للخطوات الإيجابية للحكومة لتفعيل مشروع اللامركزية من خلال حزمة الإجراءات والقرارات المنفذة في هذا الملف.

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