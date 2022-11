“شكشك”: حجم إيرادات الدولة خلال العشر سنوات الماضية بلغ 420 مليار دينار

قال رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال استضافته في برنامج حوارات كبرى ضمن مبادرة مناظرة، يوم السبت، بإن

حجم إيرادات الدولة خلال العشر السنوات السابقة بلغ 420 مليار دينار، والحكومات تعمل دون ميزانية منذ عام 2015 وهو من أسباب انتشار الفساد، والديوان لايملك سلطة التحقيق، بل هي من اختصاص النيابة العامة والرقابة الإدارية، والديوان حالياً في المرحلة الأخيرة من اكتمال العمل بمعاير دولية وفق ثلاث خطط استراتيجية منذ عام 2014.

وأكد “شكشك” بأن أكثر من 20 بالمئة من الموظفين تحت سن 30 بعد نقلة مشروع لبنة لعمل الديوان المحاسبة، وأنه لا بد من تغير المورد البشري وضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، وأهمية الشباب تكمن في النشاط والحيوية ومواكبتهم للتطور.

وأوضح “شكشك” بأن ديوان المحاسبة اتخد قرارات فترة الانقسام، ومن أهمها حسابات الدولة وإحالتها لحساب الإيراد العام لمنع هدرها، بالإضافة إلى أن القانون المالي للدولة قديم وغير ملائم للمرحلة ولا بد من تجديد بعض التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام.

