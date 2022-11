خلال 10 أشهر الماضية.. إيرادات ليبيا 92.2 مليار دينار مقابل إنفاق 71.7 مليار

كشف مصرف ليبيا المركزي أنّ إجمالي الإيرادات خلال 10 أشهر بلغ نحو 92.2 مليار دينار والإنفاق 71.7 مليار دينار.

وقال مصرف ليبيا المركز إنّ مصروفات مجلس وزراء حكومة الوخدة الوطنية خلال 10 أشهر بلغ نحو مليار و400 مليون دينار، في حين بلغت مصروفات الجهات الأمنية التابعة للحكومة حتى أكتوبر الماضي أكثر من 880 مليون دينار.

وأوضح المصرف أنّ مصروفات المجلس الأعلى للدولة خلال 10 أشهر 38 مليون دينار، ومصروفات مجلس لنواب والجهات التابعة له 774 مليون دينار و #المجلس_الرئاسي 544 مليون دينار.

وأشار المصرف إلى أنّ مصروفات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية خلال 10 أشهر الماضيو بلغت 183 مليون دينار، بينما مصروفات وزارة الداخلية بلغت 2.3 مليار دينار ووزارة الدفاع 3.5 مليار دينار.

وتابع المصرف المركزي أنّ مصروفات الشركة العامة لللكهرباء خلال 10 أشهر بلغ 16.4 مليون دينار، بينما مصروفات الهيئة العامة للاتصالات 22 مليون.

