الوطنية للنفط تطلق ورشة عمل بمشاركة شركات عالمية حول أمن قواعد البيانات

ليبيا الاقتصادية

نظمت المؤسسة الوطنية بالتعاون مع شركة مليتة للنفط والغاز ورشة عمل حول أمن قواعد البيانات، بمشاركة مايكروسوفت وأوراكل العالمية.

وتهدف الورشة لاطلاع المبرمجين على قواعد البيانات بالشركات النفطيـة إلـى آخـر المستجدات فـي هـذا المجـال والـذي يهتـم بـسـرية وأمـن قواعد البيانات.

حيث شارك في الورشة عددا من الخبراء والمهندسين مـن شركات مايكروسوفت وأوراكل العالمية المتخصصة والذيـن قاموا بعـرض خبراتهـم فـي مجـال تحقيق الحماية لقواعد البيانات وطرق تقييـم أوجـه الضعـف ومخاطـر تـداول المعلومـات التـي قـد تنتج عنها اختراقات في قواعد البيانات.