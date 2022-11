“المركزي” يكشف عن إجمالي إيرادات الدولة خلال عشرة أشهر والتي تجاوزت92 مليار و200 مليون دينار

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي ، اليوم الثلاثاء عن إجمالي إيرادات الدولة خلال عشرة أشهر من العام 2022 بلغ قرابة 92 مليار و200 مليون دينار فيما وصل إجمالي الإنفاق الحكومي خلال ذات الفترة إلى 71 مليار و700 مليون دينار أي بفائض ناهز 20.5 مليار دينار.

وأوضح “المركزي” في بيانه بأن إجمالي إيرادات الدولة بلغ نحو 92.2 مليار دينار جاءت النسبة الأكبر منها من الإيرادات النفطية والتي ناهزت 90.3 مليار دينار أي بنسبة حوالي 98% من إجمالي إيرادات الدولة.

وأضاف “المركزي” بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال هذا العام حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 71 مليار و700 مليون دينار منها 32 مليار و600 مليون دينار للمرتبات و7.4 مليار للنفقات التسييرية وأكثر من 14 مليار للدعم إضافة إلى قرابة 17 مليار للمؤسسة الوطنية للنفط ونحو 550 مليونا فقط لباب التنمية.

