انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 0.3 % إلى 1669.73 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، ويمكن أن تؤثر في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع سعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1669.73 دولار للأوقية ، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 %إلى 1672.70 دولار.

‬‬وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 20.56 دولار. وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 975.19 دولار ،والبلاديوم 0.5 % إلى 1887.17 دولار.