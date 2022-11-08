وكيل وزارة الاقتصاد يناقش التحضيرات لملتقى ومعرض أفريقيا للنقل وتجارة العبور

ترأس وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي، الاجتماع التحضيري للوفد المشارك، بملتقى ومعرض أفريقيا للنقل وتجارة العبور، المزمع تنظيمه خلال شهر يناير 2023 م بدولة الجزائر.

وناقش الاجتماع آلية تنظيم الوفد الممثل لليبيا، عن القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى إعداد برنامج عمل، يُسهم في تحقيق أهداف المشاركة وتعزيز التعاون والتبادل التجاري مع دول الجوار، وطرح الفرص الاستثمارية بالمناطق الحرة والخاصة، وتنشيط تجارة العبور ورفع حجم الصادرات نحو السوق الأفريقية.

ومن جهته أكد القطاطي، على إعداد مقترح وإحالته إلى وزير الاقتصاد، بتشكيل لجنة فنية، تتولى إعداد برنامج عمل يتضمن تحديد نوع المشاركة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من غرف التجارة والصناعة والزراعة والشركات الصناعية،

وشدد القطاطي على تعليمات وزير الاقتصاد والتجارة، بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص المشارك بالملتقى والمعرض المصاحب، وتعزيز دوره في تنشيط قطاعات الصناعة والاستثمار، كما يعد رافداً للاقتصاد الوطني.

وكان الاجتماع بحضور عددٍ من الوزارات والهيئات والمراكز المعنية بهذا الملف.

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