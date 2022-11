أعلن مصرف الواحة عن شروع فروعه في إدراج علاوة الأبناء في حسابات مستحقيها عن أشهر “يوليو وأغسطس وسبتمبر” وذلك اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح مصدر مسؤول بمصرف الواحة لقناة “تبادل” بأن المصرف شرع فعليا في إدارج المنحة لحسابات زبائنه، كما أشار إلى إمكانية سحب قيمة العلاوة من الفرع مباشرة أو عن طريق الصراف الآلي “ATM”.

