“عون” يستقبل السفير الألماني لبحث أوجه التعاون النفطي

الوطن / رصد

اجتمع وزير النفط والغاز في الحكومة منتهية الولاية، محمد عون، الثلاثاء، بالسفير الألماني لدى ليبيا مِخائيل أونماخت، لبحث مساهمة الشركات الألمانية في قطاع النفط.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي جرى في ديوان وزارة النفط بطرابلس، مجالات التعاون ومساهمة الشركات الألمانية في تحقيق مستهدفات قطاع النفط والغاز، وتحقيق رؤية وزارة النفط والغاز في تطوير العنصر البشري وعمليات الإنتاج و التحول للطاقة النظيفة.

وجرى الاجتماع -وفقا للصفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك”، بحضور مستشار وزير النفط والغاز، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وقدّم عون خلاله نبذة عن آليات التعاون المشترك بين البلدين، في إطار القوانين النافذة فى الدولة الليبية.