خاص.. حوصلة يقدمها” جمال عبدالمالك” حيال المصرف الرقمي.. تابع التفاصيل

صرح مؤسس المصرف الرقمي “جمال عبدالمالك” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: هدفنا جمع ست آلاف مساهم من صغار المساهمين، ونحن الآن بصدد تجهيز منظومات دولية حديثة، كما تم التعاقد مع شركة أمريكية، وسننطلق في بداية شهر فبراير القادم، لأن المنظومات تحتاج إلى إعداد وترتيب.

وأضاف بالقول: سيكون رأس المال حوالي 200 مليون دينار ليبي ، وسيدفع منه 40٪ عند الاكتتاب والباقي سيدفع خلال ثلاث سنوات، ويعتبر هذا المصرف الرقمي الأول في ليبيا، ويعتمد إعتماد كلي على التكنولوجيا، ولا يوجد شروع تواجد إدارة عامة فقط، حيث تتم كل العمليات من فتح حساب وإجراء تسهيلات والتحويلات داخلية وخارجية جلها تتم عن طريق الموبايل، وفتح الحساب لا يأخد أكثر من سبع دقائق، ولا يوجد به رسوم، وهو مجاني.

وتابع بالقول: ستتوفر بطاقات بالدولار إلى جانب بطاقات محلية، وسيكون لدينا آلات اسمها سمارت ATM جديدة، تمكن الزبون من سحب بطاقة واستخراج دفتر الصكوك منها، وتعمل كل المعاملات المصرفية، وكل هذه الإجراءات تتم فنياً وإلكترونياً.

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