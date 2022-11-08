الحويج: الحكومة حريصة على تحسين مستوى الخدمات في مختلف مناطق البلاد

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال لقائه عميد وأعيان وحكماء بلدية درج، على حرص حكومة الوحدة الوطنية على تحسين مستوى الخدمات في المناطق كافة من خلال الوزارات والهيئات.

واستعرض محمد الحويج الأوضاع الاقتصادية بالبلدية وسُبل تنظيم ودعم أنشطتها التجارية والخدمية، لافتاً إلى دعم الوزارة للأنشطة التجارية والمشروعات الصغرى والمتوسطة وتفعيل المناطق الحرة التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية والتنمية المكانية.

وتوجّه عميد بلدية درج بالشكر والتقدير الى وزير الاقتصاد والتجارة نظير دعمه لمعرض التمور والإنتاج الزراعي والصناعات المصاحبة في نسخته الثالثة الذي نظمت فعالياته ببلدية درج، داعياً الى اعتماد المعرض بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض التابعة الى وزارة الاقتصاد والتجارة.

وحضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وأعضاء المجلس البلدي درج ومدير مكتب الخدمات الصحية بالبلدية ومدير مستشفى درج القروي وأعضاء مجلس الاعيان ومخاتير المحلات بالمدينة.