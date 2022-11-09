انخفاض للدولار وارتفاع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 09 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 09 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9743 دينار، مسجلاً انخفاضا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0057 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7379 دينار، والدولار الكندي 3.6992 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2676 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3232 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3543 دينار، والدينار التونسي 1.5437 دينار، والدرهم المغربي 0.457 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم: