خبراء يشككون بتوقعات صندوق النقد حول اقتصاد ليبيا

الوطن / رصد

توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد ليبيا أسرع نمو اقتصادي في المنطقة خلال عام 2023، بنسبة 17.9 % وهي أعلى نسبة على المستوى العربي.

ورأى خبراء، أن توقعات الصندوق غير دقيقة لأنّ معدلات النمو التي رصدها لا تعكس الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في ليبيا التي تعاني من صراعات متواصلة.

وحول عدم دقة أرقام صندوق النقد الدولي، قال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، إنّ البيانات لم تركز على معطيات الانقسام الحكومي والسياسي الحاصل بالبلاد، والبيانات تناولت غرب ليبيا فقط ولم تتحدث عن عرض النقود المتداولة في المنطقة الشرقية وكذلك الدين العام.

وأضاف الفيتوري أنّ “معدلات النمو التي رصدها الصندوق مفرطة في التفاؤل ولا أعتقد أنّها سوف تحصل حتى لو ارتفع إنتاج ليبيا من النفط”.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي، عبد الهادي الأسود، أنّ القطاع غير النفطي يعاني من انكماش وعدم استقرار وهو قطاع مهم يجب أن يقاس عليه النمو.

بدوره، رأى الاقتصادي عبد الناصر الكميشي أن ارتفاع إنتاج النفط سوف يسهم في تحسين القدرة الشرائية للدينار وتغدية الاحتياطيات من النقد الأجنبي وكلها مؤشرات إيجابية.