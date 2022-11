“حمودة” لتبادل: رئيس الحكومة أعطى تعليماته للمؤسسة الوطنية للنفط بتسليم شحنة وقود لدولة تونس

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” لتبادل اليوم الأربعاء وصول شحنة تقدر بحوالي 30 مليون طن من الوقود وإتمام استلامها مساء أمس في الموانئ التونسية دعما من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال “حمودة” إن هذه الشحنة من الوقود تأتي في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة” لدولة تونس والذي أعطى تعليماته للمؤسسة الوطنية للنفط بإتمام الشحنة والتنسيق مع الجانب التونسي للاستلام.

