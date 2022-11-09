المركزي يعلن أن إيرادات ليبيا بلغت 92.2 مليار دينار والنفقات 71.7 مليار خلال العام الحالي

كشف مصرف ليبيا المركزي عن حجم الإيرادات والتي بلغت 92.2 مليار دينار، من بداية شهر يناير وحتي نهاية أكتوبر من العام الحالي، بينما بلغت النفقات 71.7 مليار دينار.

وأوضح المركزي في بيان له أن إيرادات النقد الأجنبي خلال هذا العام بلغت 19 مليار دولار منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة، فيما بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال نفس الفترة حوالي 19.8 مليار دولار أي بعجز يناهز 800 مليون دولار.

وبين المركزى استخدامات النقد الأجنبي، حيث تم تخصيص 7.8 مليار دولار للاعتمادات المستندية ومبلغ 5.2 مليار دولار لبطاقات الأغراض الشخصية و 2 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى 368 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء و234 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي.