منذ بداية العام الحالي.. صادرات تركيا إلى ليبيا تتجاوز ملياري دولار

قال مجلس المصدرين الأتراك إن صادرات تركيا إلى ليبيا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الحالي تجاوزت 2 مليار دولار.

وبحسب أرقام المجلس فإن الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة زادت بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات تحديدا خلال هذه الأشهر 2 مليار و24 مليون دولار.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأناضول عن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي “مرتضى كرانفيل”، تأكيده وجود إمكانات أكبر لزيادة الصادرات التركية إلى ليبيا.

وقال كرانفيل إن منتجات الحبوب والبقول والأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة جاءت في مقدمة السلع التي صدرتها تركيا إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022.

وتابع رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي أن التقارب في العلاقات السياسية يؤثر بشكل إيجابي على علاقاتنا التجارية والاستثمارية، لافتا إلى أن الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين سيكون لها دور مهم في العلاقات التجارية والاستثمارية، وسيكون لها انعكاسات إيجابية قريبا، وفق قوله.

المصدر: وكالة الأناضول

