تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت أكثر من المتوقع وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو 0.5%، إلى 94.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.6%، إلى 88.38 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو 3% أمس الثلاثاء.

ووفقا للتقرير الذي صدر أمس فإن مخزونات النفط الخام ارتفعت بواقع 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ4 من نوفمبر 2022، مع صعود مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل.

The post أسعار النفط تتراجع متأثرة بزيادة المخزونات الأمريكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا