وزارة النفط والغاز توضح بشأن بعض التساؤلات من قِبل المهتمين بشأن العام وعدد من خبراء النفط والغاز

أوضحت الوزارة النفط والغاز بخصوص بعض التساؤلات من قِبل المهتمين بشأن العام وعدد من خبراء النفط و الغاز ، التي كانت تتمحور على مد أنبوب للغـــاز من إليبيا إلي دمياط وأنبوب أخر من ليبيا إلى اليونان، حيث أنّنا نضع بين أيديكم ردنا بخصوص أسئلتكم.

كما فيما يخص إنشاء خط من ليبيا إلى دمياط بجمهورية مصر العربية لإنشاء معمل لتسييل الغاز هناك نوضّح الأتي :-

تمّ بتاريخ 16 أكتوبر 2007مـ توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية من أجل إنشاء معمل لتسييل الغاز بليبيا، وتمّ تعديل هذه المذكرة بتاريخ 12 يونيو 2008مـ وكلاً منهما نصّا على إجراء دراسة هندسية مبدئية لإنشاء معمل لتسييل الغاز و دفع منحة توقيع قيمتها 500 مليون دولار عند الإتفاق على هذا المشروع، في ذلك وزير النفط والغاز محمد امحمد عون رئيس اللجنة العليا للمفاوضات .

أما بخصوص مدى اقتصاديات مدّ خط الغاز من ليبيا إلى اليونان ؟، حيث تمّ إنشاء خط مليته – صقلية ( غرين ستريم ) وبدأ العمل بتاريخ 30 – 09 – 2004مـ و باعتبار أنّ الشبكة الأوروبية تعتبر شبكة واحدة وتشمل اليونان أيضاً فإنّه لا جدوى من إنشاء هذا الخط .

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