أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 09 نوفمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 09 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 09 نوفمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

🔴 الدولار 🇺🇸

5.2400 🔼 في زليتن

5.2400 🔼 في طرابلس

5.2400 🔼 في بنغازي

🔴 تحويل /بدل تركيا دبي :

+3.50 ~4.25 قروش 🔼

🔴 سعر الدولار في البنك المركزي 🏦

4.9868 دينار 🔽

🔴 اليورو 🇪🇺

5.2100 🔼

5.1700 🔼

🔴 تحويل /بدل تركيا :

7.00 ~8.50 قروش 🔼

🔴 الدينار التونسي 🇹🇳

1000 دينار ليبي = 615 ~625 🔽

1000 دينار ليبي = 640 ~645 🔽

🔵الذهب_ GOLD

آونصة الذهب

$ 1707.8 🔼

الذهب المسبوك

عيار 18

ب 213.00 🔼

🔵 كسر ذهب

▪️ 700

ب 196.00 🔼

▪️18 &. 750

ب 210.00 🔼

▪️21 &. 875

ب 245.00 🔼

▪️22 & 917

ب 256.66 🔼

▪️24 & 999

ب 280.00 🔼

ليرة 21 وزن 8 جم

ب 1960 🔼

🔵 ذهب جديد

عيار 18

▪️من 280 ~310 🔽

عيار 21

▪️من 305 ~ 325 🔽

🔵 ذهب مستعمل

عيار 18

▪️من 235~250 🔽

عيار 21

▪️من 270 ~295 🔽

🔵 الفضة _SILVER 🔵

🔵 فضة كسر 🔵

▪️من 2.00 ~2.40 🔼

🔵 فضة جديدة 🔵

▪️من 10 ~30 ➖