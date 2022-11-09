عون: إنشاء خط من ليبيا إلى دمياط بمصر لإنشاء معمل لتسييل الغاز بليبيا وُقع عام 2007

قال وزير النفط والغاز محمد عون الأربعاء، إن إنشاء خط من ليبيا إلى دمياط بجمهورية مصر لإنشاء معمل؛ لتسييل الغاز بليبيا تم بتوقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية في 16 أكتوبر 2007.

وأوضح عون أنه تم تعديل هذه المذكرة في 12 يونيو 2008م، ونصّت المذكرتان على إجراء دراسة هندسية مبدئية؛ لإنشاء معمل لتسييل الغاز، ودفع منحة توقيع قيمتها 500 مليون دولار عند الاتفاق على هذا المشروع.

وأضاف عون أنه لا جدوى من إنشاء خط الغاز من ليبيا إلى اليونان، حيث تم إنشاء خط مليتة – صقلية “غرين ستريم” وبدأ العمل فيها في نهاية سبتمبر 2004، وتعتبر الشبكة الأوروبية شبكة واحدة وتشمل اليونان أيضا.