تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، من أعلى مستوى منذ شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، ومع ذلك ظلت الأسعار في نطاق ضيق نسبياً، إذ يواصل المستثمرون الحذر في انتظار بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1709.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش.، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2% إلى 1712.30 دولار، وفق ما ذكرت شبكة “CNBC”.

وقفزت أسعار الذهب أكثر من 2% أمس الثلاثاء لتتجاوز مستوى 1700 دولار المهم، مستفيدة من تراجع الدولار وعائدات السندات إلى جانب عمليات شراء فنية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. كما ارتفعت عائدات السندات الأميركية في التعاملات الآسيوية.

ويستمر تركيز المستثمرين على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين المقرر إصداره غداً الخميس. ومن المرجح أن تقدم البيانات مؤشرات عن احتمالات رفع سعر الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي.

The post مع صعود الدولار.. الذهب يتراجع عن أعلى مستوى منذ شهر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا