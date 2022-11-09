الدبيبة: سنحارب الفساد عبر منصة المشروعات الحكومية

ليبيا الاقتصادية

اكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ان تفعيل الادارة المحلية اصبح اكثر واقعية من اي وقت مضى.

واشار خلال اجتماع مجلس الوزراء الـ 15 في العاصمة طرابلس ان الحكومة نجحت في ترسيخ ثقافة الإدارة المحلية وستسعى لتحقيق مطلب الليبيين باللامركزية وإنهاء المركزية والقضاء عليها وتوزيع الثروات بشكل يضمن وصول الخدمات لكل المواطنين في جميع البلديات ..

وفيما يخص منصة العطاءات والمشتريات الحكومة اكد الدبيبة انه سيتم محاربة الفساد عبر منصة المشروعات الحكومية التي ستعمل بها قطاعات الدولة بهدف وضع الليبيين في صورة أي مصاريف ضمن إطارنا للشفافية الكاملة.