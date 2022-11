وزارة النفط ترد على تساؤلات حول مد أنبوب الغاز من ليبيا إلى دمياط وأنبوب آخر إلى اليونان

أوضحت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاربعاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ماوردت إليها من تساؤلات من قِبل المهتمين بشأن العام وعدد من خبراء النفط و الغاز ، التي كانت تتمحور على مد أنبوب للغـــاز من إليبيا إلي دمياط و أنبوب أخر من ليبيا إلى اليونان.

وأجابت “وزارة النفط” بأن فيما يخص إنشاء خط من ليبيا إلى دمياط بجمهورية مصر العربية لإنشاء معمل لتسييل الغاز، تم توقيع مذكرة تفاههم بين المؤسسة الوطنية للنفط و شركة إيني الإيطالية، عام 2007 من أجل إنشاء معمل لتسييل الغاز بليبيا، وتمّ تعديل هذه المذكرة، عام 2008 وكلاً منهما نصّا على إجراء دراسة هندسية مبدئية لإنشاء معمل لتسييل الغاز و دفع منحة توقيع قيمتها 500 مليون دولار عند الإتفاق على هذا المشروع، وفي ذلك الوقت كان وزير النفط والغاز “محمد عون “رئيس اللجنة العليا للمفاوضات.

وأضافت “وزارة النفط ” خلال توضحيها بأنه تم إنشاء خط مليته صقلية غرين ستريم و بدأ العمل عام 2004 و باعتبار أنّ الشبكة الأوروبية تعتبر شبكة واحدة و تشمل اليونان أيضاً فإنّه لا جدوى من إنشاء هذا الخط .

