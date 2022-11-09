حصري.. السفير الصيني في حديثه لصدى يكشف عدة جوانب أهمها عودة الشركات ومنح التأشيرة الصينية للمواطنين

صرح السفير الصيني لدى ليبيا “وانغ شيمين” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء حيث قال: أن الشركات الصينية متوقفة عن العمل في ليبيا وذلك بسبب الوضع الأمني للبلاد وستعود الشركات الصينية إلى ليبيا لإستكمال أعمالها إذا سمح الوضع الأمني ​​بذلك كما أنه لن تغيب الصين عن إعادة الإعمار في ليبيا.

وأضاف شيمين لصدى الاقتصادية أنه بما يخص المشاريع النفطية في ليبيا الآن لا توجد أي مشاريع نفطية منعقدة مع ليبيا في المجال النفطي .

وأكد من جانبه أنه لا توجد صعوبة في الحصول على التأشيرة الصينية حيث بدأ بعض المواطنين الليبيين في التقديم على تأشيرات صينية وفقا للسفير .

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