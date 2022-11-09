قرنفل: الصادرات التركية إلى ليبيا تجاوزت 2 مليار دولار منذ بداية 2022

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفل، الأربعاء، إن الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت 2 مليار و24 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بزيادة 3.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح، قرنفل في تصريح للأناضول، أن منتجات الحبوب والبقول والأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة جاءت في مقدمة السلع التي صدرتها تركيا إلى ليبيا خلال هذه الأشهر.

وأضاف قرنفل أن التقارب في العلاقات السياسية يؤثر بشكل إيجابي على علاقاتنا التجارية والاستثمارية، مُعتقدًا أن الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين سيكون لها دور مهم في علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وآمل أن يكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية قريبًا

. يُذكر أن الصادرات التركية بلغت 21.3 مليار دولار، بزيادة 3 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.