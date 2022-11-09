المركزي: أكثر من 35 مليار دينار من السيولة وزعت خلال العام الجاري

قال مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي إن قيمة السيولة النقدية التي تم توزيعها على كافة فروع المصارف التجارية خلال الفترة من الأول من يناير وحتي التاسع من نوفمبر تجاوز 35 مليار دينار .

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري أنه خلال شهر أكتوبر الماضي تم تسليم فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية مبلغ 595 مليون دينار، والمصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية31 مليون دينار، والمصارف التجارية بمناطق جبل نفوسة 25 مليون دينار، في حين تجازوت السيولة على المصارف التجارية بالمنطقة الغربية 1 مليار دينار.